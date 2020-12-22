Ограничения наступают: у петербуржцев — последний шанс есть и танцевать до ночи

В Петербурге приближается дата введения новых ограничений. Уже с 25 декабря заведения общепита, как ожидается, перейдут на режим работы до 19:00, а еще спустя несколько дней закрыты будут организации исполнительских искусств. У жителей Северной столицы осталось не так много времени, чтобы насладиться развлечениями перед новогодней «спячкой».

Планируется, что с 25 декабря заведения общественного питания, которые сейчас работают только до 23:00, и вовсе начнут закрываться после 19:00. Затем, с 30 декабря по 3 января рестораны, кафе и бары будут закрыты полностью. Заменить зимние посиделки в кафе на каникулах походами в музеи и театры не получится – с 30 декабря по 10 января будут закрыты все организации исполнительских искусств.

Отметим, что губернатор Петербурга Александр Беглов уже поручил усилить рейды по заведениям общественного питания в период новогодних праздников.

У горожан остался последний шанс посидеть в кафе допоздна. Последние вечеринки устраивают клубы, которые продолжают работать до 23:00. Так, например, посетителей в четверг 24 декабря, на последнюю предновогоднюю вечеринку ждет клуб «Москва» на Дунайском проспекте. Пока до 23:00 гостей продолжает принимать бар Stackenschneider на Конюшенной площади. Еще один клуб в центре Петербурга Mod bar также готовит вечеринку на 24 января. А вот Santa Barbara Club, судя по сообщениям в социальных сетях, все еще планирует закрывать год только через полторы недели, 31 декабря. Кроме того, согласно сообщению, опубликованному накануне, с 1 по 5 января, клуб проведет серию вечеринок Winter holidays.

Как писала Gazeta.SPb, в Петербурге рестораторы подняли шум после того, как власти объявили о введении новых новогодних ограничений. Представители бизнеса просили дать им работать хотя бы до 23:00 и отменить запрет на работу в новогодние праздники. После того, как рестораторы создали «Карту сопротивления», назвав список баров, которые не собираются соблюдать ограничения, власти пошли на диалог. Предложения предпринимателей обещали рассмотреть и те немного успокоились. В Смольном при этом заявляли, что готовы рассмотреть отмену разных ограничений кроме запрета работать по ночам. Пока, впрочем, о смягчении власти так и не объявили. Вместо этого губернатор Александр Беглов заявил, что ждать ограничений раньше Нового года не стоит.