В Петербурге откроют новогодний оперштаб для контроля COVID-19 на праздниках

Губернатор Петербурга Александр Беглов поручил правительству создать оперативный штаб, который будет координировать деятельность служб на новогодних праздниках.
«У нас впереди новогодние праздники, и нам нужно сделать все, чтобы позаботиться о горожанах», — заявил Беглов на заседании правительства Петербурга.
Так, оперативный штаб будет работать в период всех новогодних праздников — с 28 декабря 2020 года по 15 января 2021. Членам штаба предстоит обеспечивать деятельность колл-центров, лабораторий, медучреждений и других подразделений при оказании медпомощи петербуржцам.
К 24 декабря должны быть представлены предложения по составу оперштаба, регламенту и его рабочему графику.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что жителей Петербурга просят не уезжать на Новый год из города.