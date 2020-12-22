В Петербурге откроют новогодний оперштаб для контроля COVID-19 на праздниках

Оперативный штаб будет работать в период всех новогодних праздников. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

Оперативный штаб будет работать в период всех новогодних праздников. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

Губернатор Петербурга Александр Беглов поручил правительству создать оперативный штаб, который будет координировать деятельность служб на новогодних праздниках.

«У нас впереди новогодние праздники, и нам нужно сделать все, чтобы позаботиться о горожанах», — заявил Беглов на заседании правительства Петербурга.

Так, оперативный штаб будет работать в период всех новогодних праздников — с 28 декабря 2020 года по 15 января 2021. Членам штаба предстоит обеспечивать деятельность колл-центров, лабораторий, медучреждений и других подразделений при оказании медпомощи петербуржцам.

К 24 декабря должны быть представлены предложения по составу оперштаба, регламенту и его рабочему графику.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что жителей Петербурга просят не уезжать на Новый год из города.