Интеллектуальная игра объединила девять команд «Пассажиравтотранса»

В стенах Автобусного парка № 5 «Пассажиравтотранса» прошла интеллектуальная игра, объединившая представителей аппарата управления, автобусных парков и медсанчасти предприятия. Генеральный директор Андрей Лызин поприветствовал участников мероприятия. Ведущим выступил двукратный обладатель «Хрустальной совы» и титула «Лучший капитан» элитарного клуба «Что? Где? Когда?» Алексей Блинов.

Участникам предстояло пройти несколько раундов, которые включали 30 вопросов из разных областей знаний. Среди заданий были открытые вопросы, упражнения в формате «фейк или не фейк», задания со звуковыми фрагментами, а также кейсы на выработку стратегического решения. Об этом сообщили в пресс-службе СПб ГУП «Пассажиравтотранс».

На размышление отводилась одна минута. За правильный ответ командам начислялся один балл. При равенстве очков судьба победы решалась дополнительным вопросом.

Победителем игры стала команда Аппарата управления. Второе место заняла Медико-санитарная часть № 70, а третье досталось представителям Автобусного парка № 7.