В Петербурге состоится армейское дерби

В Петербурге состоится армейское дерби
Матч начнется в 19:30. Фото: ХК СКА

Во вторник, 22 декабря, в Петербурге СКА сыграет со своим принципиальным соперником ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Напомним, 16 октября команда Валерия Брагина проиграла ЦСКА в Москве (1:3), дубль оформил Константин Окулов.

ЦСКА возглавляет Западную конференцию, имея в своем запасе 59 очков. СКА занимает второе место с 51 очком.

Матч состоится в Ледовом дворце. Начало в 19:30 по московскому времени.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что СКА встретился на льду с уфимской командой «Салават Юлаев». Игра прошла в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

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