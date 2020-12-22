В Петербурге за нарушение санитарных норм оштрафовали детскую больницу

Фрунзенский районный суд Петербурга оштрафовал СПб ГБУЗ «Детская городская клиническая больница № 5 имени Н.Ф. Филатова» за санитарные нарушения.

В августе в отношении больницы проводилось расследование, в ходе которого были выявлены нарушения. В частности, были выявлены нарушения правил использования средств индивидуальной защиты в «заразной зоне», сообщили в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

По словам представителя детской больницы, нарушения норм о поточности технологических процессов имели место как исключительные случаи. Некоторые нарушения устранили. Замечания учли. Больница оштрафована на 100 тыс. рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Северной столице 16 ноября суд оштрафовал Городскую больницу Святой преподобномученицы Елизаветы за нарушения санитарных норм в период пандемии коронавируса. Сумма взыскания составит 100 тыс. рублей.