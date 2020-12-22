Петербургскую консерваторию отреставрирует московский «Политехстрой»

Санкт-Петербургскую государственную консерваторию имени Н.А. Римского-Корсакова реконструирует московская компания «Политехстрой».

Заказчик — Северо-Западная дирекция по строительству объектов культуры. Стоимость работ составит 13,64 млрд рублей.

В конкурсном отборе участвовала ещё одна московская компания «Наследие». Согласно информации, опубликованной на сайте госзакупок, работы должны быть закончены к 2025 году.

Начать реставрацию культурного учреждения планировалось еще в 2012 году. Спустя два года Министерство культуры выделило на эти работы два миллиарда рублей, рассчитывая, что проект будет завершен к 2017 году. Но в 2020-м консерватория все еще не отреставрирована.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в среду, 23 сентября, во время выступления перед членами Совета Федерации президент РФ Владимир Путин затронул проблему реставрации Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Римского-Корсакова, которая затянулась на годы.