Петербурженка пыталась отсудить 72 млн у «Макдоналдса» за вонь в квартире

Жительница Петербурга Оксана Стаценко обратилась в суд с требованием взыскать с ООО «Макдоналдс» более 72 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.

Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, петербурженке принадлежит квартира в доме на улице Рубинштейна. В этом же доме расположен «Макдоналдс». Стаценко беспокоили шум и вибрация, которые шли от кондиционеров, вентиляции и вывесок на фасаде ресторана. Также истец жаловалась на запахи пережаренного масла и жира в своей квартире. Она утверждает, что шум приводит к головным болям, раздражению, потере сна и невозможности проживать в квартире.

В связи с этим женщина просила взыскать с ответчика компенсацию морального вреда в размере 7 млн 780 тыс. рублей.

В суде выяснилось, что в ночное время суток уровни звукового давления не соответствуют СанПиН. При этом гражданка не предоставила доказательства причинения каких-либо страданий, а также наличия связи между действиями «Макдоналдса» и причинением вреда.

Суд посчитал, что само по себе превышение нормативов по уровню шума в ночное время не является достаточным основанием для удовлетворения требования истца.

Требования петербурженки не удовлетворили.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что суд Петербурга разрешил бывшему участнику «Дома-2» вернуться в Россию.