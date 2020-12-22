На Краснопутиловской улице два водителя устроили драку

На Краснопутиловской улице в Петербурге сбили водителя. Инцидент произошел во вторник, 22 декабря.

По словам очевидцев, два водителя устроили драку, при этом один из них попал под колеса.

«На Краснопутиловской подрались два водителя, одного сбила встречная машина», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

В Сети появилось видео с места происшествия. На кадрах видно, что мужчина лежит на проезжей части. Машина получила повреждения. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. О причине конфликта не сообщается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Санкт-Петербурге выдалось неспокойное утро – прямо на дороге подрались двое водителей. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Все случилось на Лермонтовском проспекте, недалеко от Садовой улицей.