СКА объявил состав на матч с ЦСКА

Хоккейный клуб СКА объявил состав на матч с ЦСКА. Об этом сообщается на официальной странице клуба «Вконтакте».

В первую пятерку вошли: Ткачев, Кемппайнен, Галимов, Токранов, Антипин.

Во второй сыграют: Кузьменко, Морозов, Бурдасов, Фантенберг, Хафизуллин.

В составе третьей пятерки — Тимкин, Каменев, Чибриков, Галенюк, Ожиганов.

В последней — Марченко, Вей, Старков, Белов, Цицюра.

Ворота армейцев с берегов Невы будет защищать Хелльберг. Самонов в запасе.

Во вторник, 22 декабря, в Петербурге СКА сыграет со своим принципиальным соперником ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

ЦСКА возглавляет Западную конференцию, имея в своем запасе 59 очков. СКА занимает второе место с 51 очком. Матч состоится в Ледовом дворце. Начало в 19:30 по московскому времени.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что СКА встретился на льду с уфимской командой «Салават Юлаев». Игра прошла в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.