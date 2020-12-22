В Петербурге от коронавируса привито 1035 человек

В стационарах Петербурга нет проблем с лекарствами для пациентов с коронавирусом. Об этом сообщили в Смольном во вторник, 22 декабря.

На сегодняшний день от коронавируса привито 1035 человек. Полностью вакцинация завершена у 179 человек. Всего в Петербург поступило 7592 дозы вакцины Гам-КОВИД- вак, 1000 доз вакцины ЭпиВакКорона. В городе развернуты 20 пунктов вакцинации.

Губернатор Петербурга Александр Беглов отметил, что Александра Беглова, в Петербурге охват тестированием составляет 696 тестов на 100 тыс. населения. Это в почти в 4,6 раза больше нового норматива Роспотребнадзора (150 тестов на 100 тыс.).

По последним данным, в Петербурге зарегистрировано 208 325 случаев коронавируса, выздоровел 120 901 пациент, число смертельных случаев достигло 6 999.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Северной столице продолжаются ежедневные обследования населения на коронавирусную инфекцию. За минувшие сутки в городе провели 31 тыс. 435 тестов.