Легковушка обогнала одну машину и влетела в другую на Московском проспекте

На Московском проспекте в Петербурге произошло ДТП с участием двух машин. Один из автомобилистов решил совершить обгон, но завершить маневр не смог.

Авария случилась во вторник, 22 декабря. Видеозапись с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что одна из машин обогнала иномарку в среднем ряду и влетела в другой автомобиль «в пробке».

Информация о возможных пострадавших не приводится.

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