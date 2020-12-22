Легковушка обогнала одну машину и влетела в другую на Московском проспекте

Легковушка обогнала одну машину и влетела в другую на Московском проспекте
Место ДТП. Фото: Скриншот группы "ВКонтакте" "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

На Московском проспекте в Петербурге произошло ДТП с участием двух машин. Один из автомобилистов решил совершить обгон, но завершить маневр не смог.

Авария случилась во вторник, 22 декабря. Видеозапись с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что одна из машин обогнала иномарку в среднем ряду и влетела в другой автомобиль «в пробке».

Информация о возможных пострадавших не приводится.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ГАЗель снесла себе кузов под Сортировочным мостом. Кузов большегруза собрался в гармошку.

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