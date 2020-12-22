ГАЗель снесла себе кузов под Сортировочным мостом

Во Фрунзенском районе Петербурга произошло ДТП. Очередная ГАЗель стала жертвой «моста глупости». Кузов большегруза собрался в гармошку.

Авария случилась во вторник, 22 декабря, под одним из железнодорожных мостов на Южном шоссе. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Не прошел под ж/д мостами», — написал автор записи.

На кадрах видно, что сильнее всего в результате столкновения пострадал кузов транспортного средства. В комментариях к записи пользователи отметили, что на месте установлены указатели и предупреждения, однако водители большегрузов их усердно игнорируют.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «мост глупости» на Софийской поймал большегруз.