ДТП с фурой полностью перекрыло движение на проспекте Непокоренных

ДТП с фурой полностью перекрыло движение на проспекте Непокоренных
Место ДТП. Фото: Скриншот группы "ВКонтакте" "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

На проспекте Непокоренных в Петербурге произошло ДТП, которое полностью парализовало движение. Дорогу транспорту перегородила фура.

Авария случилась во вторник, 22 декабря, неподалеку от Калининской овощебазы. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, на проезжей части поперек дороги встала грузовая фура. На кадрах видно, что к левому борту машины прижалась легковушка. Возможно, водители не справились с управлением.

Информация о пострадавших не поступала.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что легковушка обогнала одну машину и влетела в другую на Московском проспекте.

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