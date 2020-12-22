Путин наградил почетной грамотой главу медцентра Алмазова

Путин наградил почетной грамотой главу медцентра Алмазова
Центр Алмазова был основан в 1980 году. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Президент России Владимир Путин наградил почетной грамотой гендиректора «Национального медицинского исследовательского центра имени Алмазова» Евгения Шляхто. Соответствующее распоряжении опубликовано на портале правовой информации.

Грамота была вручена за заслуги в сфере здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу.

Российский лидер также распорядился объявить благодарность президента замглаве Росздравнадзора Валентине Косенко, замминистра здравоохранения Наталье Хоровой и начальнику отдела департамента международного сотрудничества и связей с общественностью Минздрава Максиму Радецкому.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в начале декабря медцентр Алмазова в Петербурге начал прием пациентов с коронавирусом.

Напомним, НМИЦ им. В. А. Алмазова первый раз перепрофилировали для лечения больных с COVID-19 в мае. В июле учреждение возобновило амбулаторный прием пациентов.

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