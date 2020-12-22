Врач из «красной зоны» назвал смертельную ошибку при лечении коронавируса

Некоторые пациенты с коронавирусной инфекцией нового типа сами доводят себя до критических состояний, принимая большое количество лекарств. Об этом заявил индийский врач Алок Мишра.

Специалист из «красной зоны» Центральной городской больницы Каспийска в Дагестане рассказал, что на днях в медучреждении скончалась женщина, которую дети не пускали в больницу, чтобы лечить в домашних условиях. По словам медика, россиянка провела на таком лечении около 2-3 недель, а ее иммунитет был «буквально выжжен» антибиотиками.

Как сообщила «Комсомольская правда», специалист рекомендует обращаться к врачу при наличии симптомов в течение 2-3 дней. А через неделю можно сделать компьютерную томографию.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в ВОЗ сообщили об очередном рекорде по заболеваемости COVID с мире за неделю. С 14 по 20 декабря было выявлено 4 612 790 новых инфицированных.