Бышовец сравнил Кокорина с деревом

Бывший тренер сборной СССР Анатолий Бышовец прокомментировал игру нападающего «Спартака» Александра Кокорина.

Он отметил, что Кокорин ему напоминает дерево, которое хорошо цветет и не дает плодов, сообщает «Р-Спорт».

По его словам, карьера игрока ему видится пустой на результаты.

«Приглашать его в «Спартак» было большой ошибкой», — считает Бышовец.

Напомним, в зимнее трансфертное окно Александр Кокорин перешел из петербургского «Зенита» в аренду в ФК «Сочи». В Петербург он так и не вернулся и перешел в «Спартак».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что нападающий петербургского ФК «Зенит» Александр Кокорин оформил хет-трик в первом тайме товарищеского матча против «Аль-Увайнаха» из Катара. Первый гол он забил с передачи Алексея Сутормина, второй — с передачи Артема Дзюбы.