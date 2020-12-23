Иммунитет к коронавирусу есть у 40% жителей Ленинградской области

У жителей Ленобласти уровень популяционного иммунитета к COVID-19 превышает 35%. Об этом рассказал глава региона Александр Дрозденко.

«От 35% до 40%, данные разнятся, уже имеют коллективный иммунитет к коронавирусу. То есть они либо переболели, либо имеют иммунитет», — отметил он.

Дрозденко добавил, что в Ленобласти также будут проводить вакцинацию.

По последним данным, в 47 регионе зарегистрировано 21 773 случая заражения коронавирусом, выздоровело 19 562 пациента, число смертельных случаев достигло 200.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что коронавирусная инфекция может изменить жизнь человечества навсегда. Пандемия приведет к тому, что произойдет замедление глобализации и урбанизации, а также станет заметным усиление государственной власти.