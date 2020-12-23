Биолог рассказала, что лечение коронавируса провоцирует его мутацию

Биолог рассказала, что лечение коронавируса провоцирует его мутацию
Легкие и другие органы воспаляются из-за высокой выработки miR-155 иммунными клеточными структурами. Фото: Pixabay

Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова рассказала, что мутация и появление новых штаммов вируса — обычный процесс эволюции

По словам биолога, антивирусная терапия позволяет коронавирусу дольше сохраняться в организме человека.

Переливание плазмы крови позволяет коронавирусу эволюционировать быстрее, сообщает «РИА «Новости».

По последним данным, в России зарегистрировано 2 906 503 случая коронавируса. За весь период зафиксировано 51 912 летальных исходов, выздоровело 2 319 520 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Санкт-Петербурге первые 120 школьных педагогов приняли участие в массовой вакцинации от коронавирусной инфекции. Они привились от ковида в пятницу, 19 декабря.

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