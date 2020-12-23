Тедеско может уйти из «Спартака» летом

Тедеско может уйти из «Спартака» летом
Доменико Тедеско. Фото: ФК "Спартак"

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско может остаться в клубе до окончания трудового договора.

Тедеско не возглавит «Майнц-05» в январе 2021 года, несмотря на наличие интереса со стороны коллектива из Бундеслиги, пишет журналист Андреас Эрнст в своем Twitter.

Напомним, 16 декабря «Спартак» проиграл принципиальный матч «Зениту» на выезде в чемпионате России, после чего главный тренер команды Доменико Тедеско заявил, что принял решение о не продлении контракта. Специалист сказал об этом на пресс-конференции после матча с «Зенитом», который завершился со счетом 3:1 в пользу сине-бело-голубых.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что фанаты «Зенита» и «Спартака» устроили драку на матче, который должен был проходить без болельщиков.

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