Петербургские депутаты обсудят налоговые льготы и изменения в закон о ЗНОП

В Петербурге началось заседание Законодательного собрания. В планах депутатов – обсудить около 15 вопросов. Несколько законопроектов будут представлены в первом чтении.

Как ожидается, в среду, 23 декабря, депутаты в окончательном, третьем, чтении проголосуют по новому антикризисному пакету мер, которые направлены на поддержание бизнеса во время пандемии. Речь идет, в том числе о продлении налоговых каникул для отдельных сфер бизнеса – гостиниц, музеев, туристических организаций.

В первом чтении, как ожидается, парламентарии обсудят изменения в закон о зеленых насаждениях общего пользования. Законопроект предлагает внести в перечень ЗНОП 23 новых территории, скорректировать границы 182 участков и исключить из списка 138 территорий.

В повестке дня – законопроект, инициированный губернатором Александром Бегловым. Он предлагает внести изменения в сфере жилищной политики по части расселения коммунальных квартир. По предложению Беглова, жители коммунальных квартир, подлежащих расселению по программе «Расселение коммунальных квартир», больше не будут иметь право на признание их нуждающимися в помощи города в улучшении жилищных условий. Такая возможность при этом сохранится у льготников.

С подачи петербургских депутатов в федеральном законодательстве также может появиться понятие «собака-помощник». Такие животные помогают людям с инвалидностью – приносят и поднимают вещи, открывают двери и выключают свет, однако правовое регулирование в отношении них отсутствует.

Парламентарии также могут рассмотреть два депутатских запроса. В частности, депутат Борис Вишневский хочет обратиться к петербургскому губернатору из-за ситуации с застройкой части Охтинского мыса. Парламентарий указывает на то, что на территории располагается стоянка эпохи неолита и находятся останки древнего поселения мысового городища новгородского времени и крепости Ландскрона.