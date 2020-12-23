Иномарка вылетела на тротуар у Гостиного Двора. Есть пострадавшие

Водитель легкового автомобиля Hyundai не справился с управлением и на полной скорости вылетел на тротуар на Невском проспекте у Гостиного Двора. Пострадали два человека, которые стояли на остановке и ждали автобус.

«На Невском у Гостиного двора, водитель легковушки не справился с управлением и вылетел на пешеходную зону, задев девочку и сбив парня на остановке», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Одна из очевидцев рассказала, что сама чудом не попала под машину.

«Я в этот момент садилась в такси в метре от остановки и чудом успела сесть в машину, сейчас бы не писала. Видела уже как он в людей въезжал. Но, как я поняла, он просто вылетел с Невского и никто его не подрезал», — сообщила девушка.

Информация о состоянии пострадавших уточняется.

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