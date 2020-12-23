Житель Петербурга подозревает знакомого в развращении своей 3-летней дочери

Неработающий петербуржец подозревается в совершении развратных действий в отношении трехлетнего ребенка.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в полицию обратился отец девочки и сообщил о том, что его знакомый, возможно, пытался совершить развратные действия в отношении его дочери 2017 года рождения.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти задержанный за изнасилование получал от школьницы эротические фото.