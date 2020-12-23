Стали известны подробности случая с инвалидом в Новом Девяткино, которого держали в рабстве и заставляли попрошайничать

Стали известны подробности случая с инвалидом в Новом Девяткино, которого держали в рабстве и заставляли попрошайничать
Инвалида лишили возможности свободно передвигаться. Фото: pixabay

Во Всеволожском районе Ленобласти полиция задержала мужчину, который издевался над инвалидом-десантником и удерживал его в квартире, выпуская лишь для попрошайничества. Остальных соучастников преступления разыскивают.

Напомним, что по версии следствия, 42-летнего инвалида без ног держали в квартире в Новом Девяткино с августа по декабрь 2020 года. Попал он туда после того, как двое незнакомцев напоили его в баре, а после привели в квартиру.

Мужчину регулярно избивали и заставляли заниматься попрошайничеством на улице. Спастись ему удалось по счастливой случайности — мимо дома проходила женщина, которая откликнулась на крики мужчины из окна.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, оперативниками был задержан 25-летний уроженец Молдовы, который находился на территории РФ без регистрации. Его изобличили в том, что с августа по декабрь он насильно удерживал потерпевшего в различных арендованных квартирах в Ленобласти.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что мужчину выкинули из окна гостиницы Выборга во время драки.

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