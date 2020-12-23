Застройщика ЖК «Дубровка на Неве» подозревают в мошенничестве на 190 млн рублей

В Ленобласти следственные органы расследуют уголовное дело по факту мошенничества при долевом строительстве ЖК «Дубровка на Неве» и домов в поселке Дубровка во Всеволожском районе. Застройщиком выступает ООО «Невский Форт».

Об этом сообщили в Следственном управлении СК России по Ленобласти. По данным следствия, в период с 2016 по 2018 годы дольщики жилого комплекса заключили со строительной компанией 111 договоров на сумму свыше 190 млн рублей.

«Невский Форт» получил разрешение на строительство, после чего неустановленные лица из руководства компании перевели деньги дольщиков на счета коммерческих организаций на цели, не связанные со строительством.

«Принимаются меры к установлению причин и условий, способствовавших совершению преступления, а также возмещению причиненного ущерба», — заключили в пресс-службе ведомства.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что приставы Петербурга взыскали с застройщика более 13 млн рублей в пользу обманутых дольщиков.