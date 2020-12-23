В Петербурге компания Мурова не смогла пробиться на рынок эвакуации машин

ООО "Торгсервис" не смог выиграть конкурс на эвакуацию машин. Фото: Вaltphoto/ Павел Долганов

ООО "Торгсервис" не смог выиграть конкурс на эвакуацию машин. Фото: Вaltphoto/ Павел Долганов

Внук бывшего начальника ФСО не смог выиграть конкурс на эвакуацию машин в Санкт-Петербурге. Городские власти сделали выбор в пользу его оппонента.

На эвакуацию автомобилей в Адмиралтейском, Кировском и Красносельском районах Петербурга претендовали две компании — ООО «Евротраст» и ООО «Торгсервис».

Победителей выбирала квалификационная комиссия комитета по законности и правопорядку правительства Петербурга.

В итоге конкурс выиграла компания «Евротраст», у которой уже есть опыт в эвакуации машин в этих районах.

Как сообщает 47news, заявка «Торгсервиса» была отклонена из-за нарушений по многим пунктам. Отметим, что 50% компании владеет гендиректор известной петербургской компании «Бронка Групп» Никита Муров. Он является внуком экс-начальника ФСО Евгения Мурова и сыном председателя правления ПАО «ФСК ЕЭС» Андрея Мурова.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что конкурс на проектирование станции метро «Кудрово» отложили на неопределенный срок.