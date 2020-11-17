Конкурс на проектирование станции метро «Кудрово» отложили на неопределенный срок

Строительство метро "Кудрово" началось еще в конце 1980-х. Завершить станцию планировалось к 2025 году. Фото: Baltphoto

Строительство метро "Кудрово" началось еще в конце 1980-х. Завершить станцию планировалось к 2025 году. Фото: Baltphoto

Власти Северной столицы отложили проведение конкурса на проектирование участка «оранжевой» ветки метро от «Улицы Дыбенко» до Кудрово, о чем свидетельствует информация на портале госзакупок.

В пресс-службе КРТИ объяснили, что новую дату конкурса определят после завершения подготовки документации территориального планирования (ППТ ЛО) АНО «Дирекция по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области».

В пресс-службе администрации Ленинградской области, в свою очередь, сообщили, что для выделения земли под строительство метро необходимо сначала разработать проект планировки территории для резервирования земли, передает телеканал 78.ru. Предположительно, он будет готов к весне 2021 года.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в петербургской подземке обновили 30% подвижного состава.