Петербуржец получил 11 лет строгого режима по делу о сбыте наркотика

Приговор не вступил в законную силу. Фото: pixabay

Приговор не вступил в законную силу. Фото: pixabay

Кронштадтский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя Петербурга. Его обвиняют в сбыте наркотических и психотропных средств.

Суд установил, что обвиняемый на лестничной площадке в подъезде своего дома незаконно продал наркотик двум покупателям, которые были впоследствии задержаны, сообщили в прокуратуре Петербурга.

Позже задержали и самого наркодилера. При нем нашли психотропное вещество того же вида.

Суд приговорил его 11 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Санкт-Петербурге задержали преступную группу, которые занимались распространением наркотиков. Они продавали запрещенные вещества через интернет, а сбывали их посредством закладок.