На фоне пандемии в Петербурге выросла преступность

Всего в коронавирусный год в Северной столице насчитали 58 тыс. 258 преступлений. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Всего в коронавирусный год в Северной столице насчитали 58 тыс. 258 преступлений. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Петербурге за 11 месяцев уходящего года количество преступлений увеличилось на 26,5% по сравнению с 2019 годом. Об этом сообщили в управлении Федеральной службы госстатистики по Петербургу и Ленобласти.

Всего в коронавирусный год в Северной столице насчитали 58 тыс. 258 преступлений. Большая часть из них приходится на кражи — по этой статье совершено 22 тыс. 261 преступлений. Далее идут мошенничества, которых в городе зафиксировали 11 тыс. 868.

Кроме того, за минувшие месяцы 2020 года произошло 138 убийств и покушений на убийства, а также 40 изнасилований и покушений на изнасилование.

Из общего числа преступлений 23 тыс. 188 приравнивается к тяжким и особо тяжким преступлениям. Это количество с 2019 года выросло на 41,3%.

Доля нарушений закона с оборотам наркотических веществ в этом году составила 12,7%.

Отмечается, что большинство изобличенных в преступлениях были лицами без постоянного источника дохода — 11 тыс. из 17 тыс. человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Петербург лидер по киберпреступности в России.