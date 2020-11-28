Петербург лидер по киберпреступности в России

Всплеск киберпреступности стал одной из наиболее заметных тенденций за последние полгода. Фото: pixabay.com

Всплеск киберпреступности стал одной из наиболее заметных тенденций за последние полгода. Фото: pixabay.com

В Северной столице рост преступлений в сфере компьютерной информации составил 582% с начала 2020 года. Это следует из статистических данных, опубликованных МВД России, передает ТАСС.

Уточняется, что данный прирост зафиксирован в Северной столице и других городах России с начала года. Учитываются преступления, в основе которых использованы информационно-телекоммуникационные технологии или компьютерная информация.

Таким образом, в Петербурге рост составил 582%. На втором месте Ингушетия, которая намного отстает от показателей Северной столицы — 167%. В Севастополе — 152%. Данные указаны с января по октябрь.

Меньше всего киберпреступлений выявлено в Ненецком автономном округе, Магаданской области и Карачаево-Черкесии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Сбербанк предупреждает пользователей о новой схеме мошенников.