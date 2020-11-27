В Сбербанк предупреждает пользователей о новой схеме мошенников

Мошенники придумали, как похищать деньги клиентов с помощью голосовых помощников. Фото: Baltphoto

Мошенники придумали, как похищать деньги клиентов с помощью голосовых помощников. Фото: Baltphoto

Злоумышленники используют фиктивных роботов-помощников.

Как сообщает Сбербанк в официальном аккаунте в Telegram, мошенники не останавливаются на существующих способах обмана пользователей банка. Придумана новая схема, когда клиенту звонит фиктивный робот-помощник из «Сбера» и предлагает выполнить различные операции. Далее идет соединение с фальшивой службой безопасности.

В основном, по словам «Сбера», мошенники используют номера, которые начинаются на +7 495 или на +7 499.

«Сбер звонит с 900. Напоминаем, вы можете воспользоваться специальной страницей Сбера «Ваша безопасность», если вам или вашим близким звонили или писали мошенники», — дополнили в Сбербанке.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге мошенники продавали пенсионерам озонаторы.