Россияне к Новому году скупают шпроты и икру

Россияне готовятся встречать Новый год. Из-за ограничений и изменившегося режима работы ночных заведений и ресторанов многие планируют провести этот праздник в домашней обстановке в кругу друзей и семьи.

Напомним, с 25 декабря по 29 декабря и с 4 января по 10 января петербуржцев ждет новый «комендантский час». Общепит будет работать только с 06:00 до 19:00. С 30 декабря по 3 января заведения закрываются полностью.

Россияне заранее готовятся к Новому году и начинают запасаться продуктами к праздничному столу. В частности, заказывают онлайн продукты, продажи которых в первой половине декабря в штуках уже в четыре раза превысили показатели годом ранее. При этом спрос же на главный атрибут новогоднего стола — шпроты — вырос в десять раз год к году.

Согласно данным аналитической службы Wildberries, продажи подарочных наборов сладостей и шоколада в штуках декабре выросли в три раза год к году. Спрос на печенье и конфеты увеличился в четыре раза год к году, на пряники — в семь раз. Также популярны сладости с изображением символа года — быка: их в декабре покупали в 17 раз чаще, чем сладости с изображением крысы в декабре прошлого года. Спрос на кофе увеличился в пять раз, а на чай – четыре раза.

К праздничному столу россияне также покупают консервы для салатов (в 2 раза), соусы (в 5 раз), паштеты (в 3 раза), сыры (в 43 раза), соки (в 3 раза) и морсы (в 44 раза).

Многие придерживаются популярной традиций и стараются приобретать продукты, которые соответствуют символу Нового 2021 года по китайскому календарю – Металлическому Быку. Для того, чтобы привлечь удачу в новом году, эксперты рекомендуют разместить на праздничном столе овощные блюда, зелень и крупы. Так, в качестве закусок покупатели чаще всего приобретают оливки (рос в 3 раза) и маслины (в 4 раза), маш (в 10 раз), грибы (в 3 раза), а овощные консервы выбирают в 3,5 раза чаще, чем мясные.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что эксперты рассказывают, что красная рыба и икра в России в преддверии Нового года подорожают. Отмечается, что рыба может прибавить в цене 30%, то же касается икры.