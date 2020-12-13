В России резко подорожала красная рыба и икра

Эксперты заявляют, что стоимость увеличилась на 30%.

Эксперты рассказывают, что красная рыба и икра в России в преддверии Нового года подорожают. Об этом сообщает РИА Новости. Отмечается, что рыба может прибавить в цене 30%, то же касается икры. Это связано со скудным уловом на Дальнем Востоке, уверяют специалисты. Так, в 2020 году заготовили 18- тонн тихоокеанского лосося, а в 2018-м году его было 483 тонны.

«Это обычный, нормальный вылов, если не брать предыдущие три-четыре года — тогда природа нас побаловала»,

— заверили в Рыбной ассоциации.

Участники рынка не исключают, что рост цен связан также с подорожанием аквакультуры или с картельным сговором.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ретейлеры успокоили россиян и пообещали на повышать цены на продукты. Компании заверили, что смогут обеспечить гражданам возможность покупать продукты по доступным ценам.