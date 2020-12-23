ИТМО Хайпарк получило положительное заключение экспертизы на проект в Южном

В Петербурге «Хайпарк национального исследовательского университета информационных технологий» первый в России получил положительное заключение экспертизы на проект объекта по информационной модели линейного объекта.

Как сообщают в аппарате вице-губернатора Санкт-Петербурга Николая Линченко, 18 декабря «Центр государственной экспертизы» выдало положительное заключение на возведение внутриквартальных наружных инженерных сетей ИТМО Хайпарк.

Отмечается, что ИТМО Хайпарк разместится на территории города-спутника Южный: здесь будет построен второй кампус Университета ИТМО, научные центры, объекты инновационной и производственной инфраструктуры и деловая зона.

«В рамках проекта инженеры проектной организации запроектировали более 30 км сетей электроснабжения, водоснабжения, хозяйственно-бытовой и ливневой канализаций, газоснабжения, тепловых сетей и сетей связи», – рассказал Николай Линченко.

В финансировании принимает участие Санкт-Петербург и инвесторы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, в Петербурге начинаются обсуждения проекта планировки ИТМО Хайпарка.