В Петербурге начинаются обсуждения проекта планировки ИТМО Хайпарка

В Петербурге начинаются обсуждения проекта планировки ИТМО Хайпарка
Проект строительства. Фото: Itmo.news

Во вторник, 22 октября, в Петербурга начинаются общественные онлайн-обсуждения проекта планировки и проекта межевания территории в Пушкинском районе.

Речь идет о территории, ограниченной Киевским шоссе, проектируемой магистралью, полосой отвода железной дороги и административной границей с Ленобластью.

Как сообщили в городском Комитете по градостроительству и архитектуре, проектом предусматривается строительство университетского кампуса Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики.

В Пушкинском районе предлагается разместить объект высшего образования, общежития, научные центры и лаборатории, бизнес-инкубаторы, кластер инновационных производств, спортивный объект.

Общественные обсуждения продлятся до 14 декабря 2020 года.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что город-спутник Южный обеспечит жильем резидентов первой очереди ИТМО Хайпарка.

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