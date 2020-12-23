50 петербуржцев наградили губернаторским знаком «За милосердие»

50 петербуржцев наградили губернаторским знаком «За милосердие»
В Невской Ратуше вице-губернатор Олег Эргашев вручил нагрудный знак Губернатора Санкт‑Петербурга «За милосердие». Фото: Администрация Санкт-Петербурга

В Северной столице награду «За милосердие» вручили за реализацию программ поддержки социально незащищенных граждан. Губернаторским знаком удостоились 50 петербуржцев.

Как сообщили в аппарате вице-губернатора Олега Эргашева в среду, 23 декабря, награды удостоились в текущем году медики, педагоги, сотрудники органов исполнительной власти, районных администраций, социальных служб, представители общественных организаций ­– те, кто помогают людям с ограниченными возможностями, бездомным, детям, оставшимся без попечения родителей, бывшим заключенным и трудным подросткам.

«Эта высокая награда учреждена в Санкт-Петербурге в 2004 году. За эти годы её удостоены более 400 петербуржцев. И каждый год нам есть, кого отметить и кого поблагодарить за высокие моральные качества и реальную помощь людям», – заявил Олег Эргашев.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что по словам Олега Эргашева, Петербург работает над сокращением сроков выполнения теста на Covid-19 до 48 часов.

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