Подрядчик «Газпрома» проводит массовые сокращения сотрудников

Руководство АО «Газстройпром» подготовило приказ о сокращении сотрудников. В полном составе увольняются департаменты, занятые в гражданском строительстве.

Как сообщает 47news, гендиректор Станислав Аникеев подписал приказ о массовых сокращениях неделю назад, 16 декабря. Спустя несколько дней он и сам уволился.

Так, компания осталась без директора гражданского строительства МФК «Лахта центр», директора дирекции гражданского строительства и специальных проектов. Также в компании сократили департаменты гражданского строительства, управления строительством, строительного сопровождения и проектный офис.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что «Газпром» расторг контракт с подрядчиком на обустройство «Лахта центра».