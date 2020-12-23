На площади мужества «Камаз» остался без колеса на дороге по неизвестным причинам

На площади мужества «Камаз» остался без колеса на дороге по неизвестным причинам
Авария произошла вечером. Фото: Скриншот из"ВКонтакте"

Грузовой автомобиль не может сдвинуться с места, он остался без колеса. Странная авария произошла в Петербурге вечером. Причиной могли стать погодные условия. Из-за них в городе сильные пробки и столкновения.

Инцидент случился на площади мужества. «Камаз» продолжает стоят на дороге в ожидании сотрудников спецслужб для помощи. Очевидцы пишут в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте», что колесо автомобиля находится в 15 метрах на повороте.

Отметим, что информации о пострадавших не поступало. На данный момент устанавливается причина происшествия.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что BMW влетела в резко затормозивший Ford на заснеженной КАД у Выборгского шоссе. Судя по кадрам с места происшествия, авария произошла во время сильного снегопада, трасса была занесена снегом.

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