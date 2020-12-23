BMW влетела в резко затормозивший Ford на заснеженной КАД у Выборгского шоссе

В Санкт-Петербурге 23 декабря произошло очередное ДТП во время снегопада. На этот раз авария произошла на кольцевой.

Очевидцы пишут в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте», что все произошло на внешней стороне КАД, рядом со съездом на Выборгское шоссе. Там столкнулись две иномарки Ford Kuga и BMW X4.

Автомобиль Ford резко затормозил без видимых на то причин. Пользователь уточнил, что ни пробок, ни препятствий на дороге не было. За машиной в этот момент ехал BMW, который не успел оттормозиться и влетел в иномарку.

Судя по кадрам с места происшествия, авария произошла во время сильного снегопада, трасса была занесена снегом. BMW получил серьезные повреждения. О пострадавших не сообщается.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что такси влетело в иномарку на проспекте Испытателей.