Россиянам рассказали о способах кражи данных с помощью SIM-карт

Россиянам рассказали о способах кражи данных с помощью SIM-карт
Не стоит пренебрегать обновлением прошивки и программ на своем смартфоне - это может защитить вас от мошеннических действий и кражи данных. Фото: pixabay

В случае утери сим-карты, злоумышленники могут воспользоваться информацией, хранящейся на ней, в преступных целях, рассказал руководитель компании «Интеллектуальный Резерв» Павел Мясоедов.

Мошенники могут даже похитить деньги, имея в распоряжении лишь чужую сим-карту. В связи с этим, как объяснил эксперт агентству «Прайм», при утере этого важного средства хранения информации необходимо оперативно обратиться к мобильному оператору и заблокировать его.

Стоить учитывать, однако, что злоумышленники и сами могут позвонить оператору от имени владельца карты и сообщить о её якобы утере. При этом ответы на контрольные вопросы, необходимые для совершения таких операций, как блокировка, аферисты могут найти в социальных сетях владельца. Соответсвенно, после отключения действующей SIM-карты преступники получают новую с полным доступом к номеру и всей информации, связанной с ним.

Павел Мясоедов подчеркивает, что защититься от подобных эксцессов можно, прибегая к цифровой гигиене — то есть, фильтруя данные, выставляемые на публичное обозрение. Мошенники могут украсть данные сим-карты и удаленно, прислав на номер пользователя смс-сообщение с кодом, открывая которое, владелец карты предоставляй отправителю доступ к своим звонкам, сообщениям и даже местоположению. Избежать таких ситуаций можно, следуя советам по кибербезопаности и регулярно обновляя прошивку и приложения своего устройства.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, из каких составляющих формируется цена на смартфоны.

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