Стало известно, почему пациенты с легкой формой СOVID-19 теряют обоняние

Стало известно, почему пациенты с легкой формой СOVID-19 теряют обоняние
При этом не уточняется, как статистически соотносится проявление аносмии у пациентов с разной степенью тяжести коронавируса. Фото: pixabay

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная объяснила, почему с аносмией — потерей обоняния, — чаще сталкиваются пациенты с легким течением коронавируса.

Оказалось, что действительно наблюдается закономерность: при тяжелой форме COVID-19 пациенты гораздо реже жалуются на потерю обоняния, тогда как при легкой форме это одна из самых частых жалоб. Эксперт объяснила, что это связано с отсутствием у «легких» больных других, более серьезных симптомов, таких как лихорадка или одышка.

При этом люди, тяжело переносящие ковид, в первую очередь обращают внимание на ощущение нехватки воздуха, изнуряющий кашель и высокую температуру — из-за вышеперечисленных факторов такие пациенты не акцентируют внимание на аносмии.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что глава Роспотребнадзора Анна Попова разрешила не носить маску на улице, если есть возможность соблюдения социальной дистанции.

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