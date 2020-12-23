В Мьянме в куске янтаря нашли цветок, которому 100 миллионов лет

При раскопках на территории Мьянмы исследователи обнаружили небольшой кусок янтаря. В ходе дальнейшего изучения фрагмента оказалось, что в нем сохранился 2-миллиметровый цветок возрастом более 100 млн лет.

Специалисты пришли к выводу, что это один из первых представителей отдела покрытосеменных растений. Скорее всего, обнаруженный цветок был частью большого соцветия из цветков разных видов. Так или иначе, благодаря этой находке исследователи смогут подробнее восстановить картину эволюции флоры на Земле.

Кроме того, фрагмент растения может помочь в изучении различных геологических процессов доисторических времен, свидетелем которых он стал. Однако, надо понимать, что первые результаты исследований могут принести плоды только через несколько месяцев или даже лет.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что американские ученые исследовали различные способы избавления от ненужных мыслей.