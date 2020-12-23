Появились новые факты о состоянии Ирины Муравьевой, подхватившей коронавирус

К счастью, информация о тяжелом состоянии актрисы не соответствует действительности. Фото: Instagram @irina.muravieva

К счастью, информация о тяжелом состоянии актрисы не соответствует действительности. Фото: Instagram @irina.muravieva

Во вторник, 22 декабря, стало известно о госпитализации 71-летней актрисы Ирины Муравьевой. По информации СМИ, она попала в больницу с тяжелой формой коронавируса.

Как пишет Telegram-канал Mash, ухудшение самочувствия Муравьевой наступило 10 декабря, а на следующий день артистка сдала тест, который оказался положительным. Её состояние, по данным издания, ухудшалось, из-за чего 18 декабря Ирину Вадимовну пришлось госпитализировать.

Между тем Тамара Михайлова, директор Малого театра, на сцене которого Муравьева выступает с 1993 года, опровергла информацию о том, что актриса попала в больницу. Оказывается, звезда советских фильмов «Карнавал» и «Самая обаятельная и привлекательная» чувствует себя удовлетворительно и лечится дома, передает «Аргументы и Факты».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что экс-жена Александра Кержакова Милана Тюльпанов попала в реанимацию с коронавирусом.