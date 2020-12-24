Губернатор Ленобласти освободил Алексея Орлова от должности председателя комитета по молодежной политики

Александр Орлов покинул пост главы комитета по Ленинградской области в связи с истечением контракта. Соответствующее распоряжение подписал губернатор региона Александр Дрозденко.

Как сообщает администрация Ленобласти в Telegram-канале, выбор нового кандидата на должность начнется 25 декабря. Состоится объявленный ранее постановлением губернатора конкурс на замещения председателя комитета по молодежной политике.

Отмечается, что выбирать главу ведомства будут среди 27 претендентов.

Напомним, что Алексей Орлов был назначен на данную должность в апреле 2018 года. До этого чиновник работал в должности первого заместителя комитета по молодежной политике. Орлов в 2011 году окончил Выборгский филиал Санкт-Петербургского государственного инженерно-экономического университета по специальности «экономика и управление на предприятиях городского хозяйства». С 2007 по 2012 год получил второе образование в РГПУ им. А.И. Герцена по специальности «педагог по физической культуре». С 2004 по 2005 год обучался в Академии ФСБ г. Москва. Также с 2001 по 2004 года прошел обучение в Санкт-Петербургском Суворовском военном училище.

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