Петербург выкупит помещения для школы олимпийского резерва для в Парголово

Смольный выкупит нежилые помещения в поселке Парголово, там разместят батутный центр для школы олимпийского резерва.

Соответствующее постановление подписал глава города Александр Беглов. Речь идет о помещениях, которые находятся на территории жилого комплекса «Северная долина». В настоящее время там отсутствуют каки-либо спортивные учреждения.

Помещения отдадут «Спортивной школе олимпийского резерва по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью Выборгского района». Помещения приспособят для батутного центра, где будут заниматься сборные команды Петербурга и России.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что безымянный полуостров в Петроградском районе планируют застроить спортивными объектами. В Санкт-Петербурге начинаются общественные обсуждения соответствующего проекта планировки территории.