Петербург выкупит помещения для школы олимпийского резерва для в Парголово

Петербург выкупит помещения для школы олимпийского резерва для в Парголово
Смольный выкупит помещения на территории жилого комплекса "Северная долина". Фото: администрация Петербурга

Смольный выкупит нежилые помещения в поселке Парголово, там разместят батутный центр для школы олимпийского резерва.

Соответствующее постановление подписал глава города Александр Беглов. Речь идет о помещениях, которые находятся на территории жилого комплекса «Северная долина». В настоящее время там отсутствуют каки-либо спортивные учреждения.

Помещения отдадут «Спортивной школе олимпийского резерва по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью Выборгского района». Помещения приспособят для батутного центра, где будут заниматься сборные команды Петербурга и России.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что безымянный полуостров в Петроградском районе планируют застроить спортивными объектами. В Санкт-Петербурге начинаются общественные обсуждения соответствующего проекта планировки территории.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
батутный центр новости СПб парголово Смольный школа олимпийского резерва


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Около 150 млрд рублей похитили телефонные мошенники за год у россиян
Здание «Ростелекома» в центре Петербурга продали под апартаменты
В Петербурге детская психиатрия получила штраф за допуск к работе врача с ...
В Петербурге нелегалы работали по поддельным документам более полутора лет
Суточная заболеваемость COVID-19 в России обновила рекорд
В Петербурге подан иск в суд из-за незадекларированной дачи Беглова
Покрас Лампас разработал лимитированный дизайн для МегаФона
Петербуржца отправили в колонию поселение за доги по алиментам