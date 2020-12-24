Каждая третья компания в России планирует оставить удаленку на пару лет

Треть российских предприятий готовы продлить удаленный формат работы еще на один-два года, говорится в совместном докладе PwC и аналитического центра НАФИ.

Как сообщают «Известия», большая часть российского бизнеса готова продлить противоэпидемические меры еще на пару лет. 75% компаний намерены сохранить масочный режим на один-два года. Каждый третий респондент собирается продлить удаленную работу. При этом, несмотря на пандемию, больше половины опрошенных (51%) заявили, что не собираются сворачивать бизнес, а некоторые даже увеличивают планы по инвестициям.

Около 80% предпринимателей считают, что пандемия изменила в худшую сторону деловой климат в России. Впрочем, 55% крупных бизнесменов не будут менять инвестиционные планы по суммам. Из них 11% сообщили, что будут наращивать вложения по сравнению с намерениями до коронакризиса.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Путин подписал закон, регулирующий правила работы на удаленке.