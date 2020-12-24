Ученый назвал источник второй волны COVID-19 в России

Заведующий сектором молекулярной эволюции ИППИ РАН, профессор Сколтеха Георгий Базыкин рассказал, что источник второй волны коронавируса в России был внутренним.

Как сообщает РИА Новости, ученый отметил, что сейчас большинство граждан заражаются коронавирусом, который уже давно ходит по стране.

По словам Базыкина, завозные случаи ковида не были причиной второй волны пандемии. Профессор пояснил, что в России уже давно царит своя эпидемия, и «ее вполне хватает». Текущий всплеск заболеваемости не похож на первую волну, когда коронавирус завозили из-за рубежа.

Базыкин подчеркнул, что сейчас люди заражаются от тех, кто никуда не ездит и живут по соседству.

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