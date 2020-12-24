В Петербурге детская психиатрия получила штраф за допуск к работе врача с Covid-19

Защитники вину признали, пояснив, что предписание в основной части исполнено, организованы два отделения для больных коронавирусной инфекцией. Фото: pixabay.com

Защитники вину признали, пояснив, что предписание в основной части исполнено, организованы два отделения для больных коронавирусной инфекцией. Фото: pixabay.com

Петроградский районный суд Петербурга привлек к административной ответственности СПб ГКУЗ «Центр восстановительного лечения «Детская психиатрия» им. С.С. Мнухина». Штраф составил 100 тыс. рублей.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, в ходе проверок было установлено, что больница оказывала помощь несовершеннолетнему с нарушениями санитарных норм.

По версии следствия, в клинике был допущен к работе специалист с положительным тестом на коронавирус. Таким образом, врач узнала о болезни 6 октября. Отстранили от работы ее только 14 октября. За это время женщина могла заразить пациентов и сотрудников. Сам круг контактов не был установлен в полном объеме.

Кроме этого, в учреждении отсутствует месячный запас СИЗ, неправильно складируются отходы и отсутствуют схемы при выявлении трупа больного.

Таким образом, суд назначил наказание в виде штрафа, – 100 тыс. рублей. Детская клиника свою вину признала.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге за нарушение санитарных норм оштрафовали детскую больницу.