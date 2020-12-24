ГАТИ информирует об ограничениях на дорогах Петербурга с 25 декабря

В Северной столице в связи с проведением работ по прокладке инженерных сетей будет ограничено движение по некоторым адресам.

Согласно данным Государственной административно-технической инспекции, ограничения на трассах вступят в силу с 25 декабря.

Таким образом, с 25 декабря по 15 января полностью будет закрыто движение по Железнодорожному проспекту. Участок перекрытия отмечен от улицы Седова до улицы Бабушкина. Однако частично воспользоваться данным маршрутом можно будет 11 и 13 января.

Также ограничивается движение транспорта по улице Бабушкина от Железнодорожного проспекта до Фарфоровской улицы с 16 по 17 января и с 23 по 24 января. Отмечается, что с 30 по 31 января движение на данному участке дороги будет прекращено.

Напомним, что производитель работ обязан обеспечить безопасный проход пешеходов при производстве работ.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что около 12 тыс. петербуржцев сели за руль в состоянии опьянения в 2020 году.