В Петербурге открылась перехватывающая парковка у метро «Проспект Большевиков»

Площадь стоянки составляет более 5 тыс. квадратных метров. На ней 85 машино-мест, в том числе 9 для инвалидов.

Как сообщает комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга, открытие состоялось в четверг, 24 декабря. Объект создан СПБ ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга» в рамках программы создания городских автостоянок.

«В случае, если автовладелец совершает хотя бы одну поездку на общественном транспорте в течение дня и оплачивает ее электронным проездным билетом, то пользование стоянкой для него бесплатно», – заявил и.о. директора СПБ ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга» Дмитрий Ваньчков.

Кроме этого, воспользоваться бесплатно местом на парковке можно с 6:00 до 20:00. При этом покинуть место стоянки нужно не позднее 23:59. Если не пользоваться объектом, как перехватывающим, то один час стоит 25 рублей. В целом, в ночное и вечернее время парковка платная, – с 8 вечера до 6 утра стоимость разового размещения легкового транспорта составит 150 рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ГАТИ информирует об ограничениях на дорогах Петербурга с 25 декабря.