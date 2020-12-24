Задержан петербуржец за попытку продать девушку в сексуальное рабство

Петербуржец пытался продать девушку в Египет. Она могла оказаться в сексуальном рабстве. Следователи выясняют все обстоятельства похищения потерпевшей.

Как сообщает Следственное управление Следственного комитета по Санкт-Петербургу, на данный момент в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «торговля людьми».

По версии следствия, 20-летний житель Северной столицы познакомился с 19-летней девушкой в социальных сетях. Он предложил ей поехать получать религиозное образование за границей. В итоге, были куплены два билета до Стамбула. Однако рассказать о своем путешествии потерпевшая не могла, – у нее забрали телефон.

Сам вылет тоже не состоялся. Мужчину задержали сотрудники ФСБ. В ближайшее время для него будет избрана мера пресечения.

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